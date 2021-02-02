واشنطن تقدم 4 مليون دولار لدعم الأهوار في الجنوب

2021/02/02 | 14:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، تقديم أكثر من 4 ملايين دولار أمريكي لدعم الجهود الدولية لإدامة أهوار العراق.

وقالت السفارة الأميركية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "تحمي الولايات المتحدة الأراضي الرطبة من خلال مشاريع الإدامة والتأهيل وإعادة الاستصلاح منذ عام 2003".

وأضاف البيان: "قَدمت الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 4 ملايين دولار لدعم الجهود الدولية والمحلية في إدامة الأهوار العراقية، حيث توفر الأهوار العراقية، وهي إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو، نظامًا بيئيًا بيولوجيًا فريدًا لجواميس المياه ومئات الأنواع من الأسماك والطيور المهاجرة".

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