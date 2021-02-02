مسؤول محلي في سنجار: تركيا تسعى إلى احتلال المزيد من الأراضي العراقية

2021/02/02 | 14:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مسؤول محلي في قضاء سنجار في محافظة

نينوى شمالي العراق مما سماه "سعي تركيا

إلى احتلال المزيد من الأراضي

العراقية".

جاء ذلك في لقاء أجرته وكالة "روج نيوز"

الكردية مع المتحدث باسم ما يسمى

الإدارة ال

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