سامسونغ تطرح مفاجأة لكل عشاق هاتفها القابل للطي

2021/02/02 | 14:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…أعلنت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية مع مطلع الشهر الجاري عن بشرى سارة لمحبي هاتفها القابل للطي “غلاكسي زد فليب”.وقالت إنها خفصت سعر الهاتف الذي يعمل بتقنية “الجيل الخامس” 250 دولارا بالنسبة للنسخة “Unlocked” القابلة للتشغيل في أي مكان بالعالم، ليصبح سعرها 1200 دولار، ويمكن شراؤه من موقع الشركة الرسمي، بحسب موقع “إنغادجيت”.وبالتخفيض الحديث، أصبح سعر هاتف “غلاكسي زد فليب” أقل من نسخة “LTE” بـ100 دولار.ويتميز هاتف “غلاكسي زد فليب” بمعالج أكثر حداثة، كما تنوي “سامسونغ” أن تلحق به معالج “سناب دراغون بلس 855” في عيد ميلاده الثاني.ويعتبر هاتف “سامسونغ غلاكسي زد فليب” هو بديل هاتف “غلاكسي فولد”، الذي طرحته الشركة في سبتمبر/ أيلول 2019، وواجه تأخيرات عديدة في طرحه للمستخدمين بسبب ظهور مشكلات في شاشته.انتهى 25

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