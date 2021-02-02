المفوضية تبحث مع وفد الأمم المتحدة ضمان نزاهة التصويت المقبل

2021/02/02 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

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ثمنت المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات تعاون الأمم المتحدة في إسناد عملها ورفدها بالخبراء الذين سيمدّون العملية الانتخابية بالمشورة الفنية والإدارية في مجالات مختلفة

واكد رئيس مجلس المفوّضين جليل عدنان خلف، خلال استقباله وفد من خبراء الأمم المتحدة،اكد ضرورة المراقبة الدولية في ضمان نزاهة الانتخابات وعدالتها.



وأضاف ان الاستعدادات التي تضطلع بها المفوضية لإجراء العملية الانتخابية في شهر تشرين الأول المقبل من العام الحالي تركز على مرحلة تحديث سجل الناخبين البايومتري واستقبال طلبات تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشّحين.

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