السفارة الامريكية تقدم أكثر من 4 ملايين دولار لدعم الأهوار

2021/02/02 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت السفارة الامريكية في بغداد نحو أربعة ملايين دولار أميركي لدعم الجهود الدولية لإدامة أهوار العراق.

وذكر بيان للسفارة ان ذلك الدعم جاء من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لدعم الجهود الدولية والمحلية في إدامة الأهوار بصفتها احدى مواقع التراث العالمي لليونسكو وتعد نظاماً بيئياً بيولوجياً فريداً يضم مئات الأنواع من الأسماك والطيور المهاجرة.

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