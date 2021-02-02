2021/02/02 | 14:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أظهرت صور قيام رئيس الجمهورية برهم صالح بتحديث بطاقته الانتخابية في أحد المراكز المختصة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال صالح في تدوينه ، تابعها "ناس"، (2 شباط 2021)، جاء فيها، "حدّثتُ اليوم بطاقتي الانتخابية البايومترية، استجابة لدعوة مفوضية الانتخابات للمواطنين، تمهيداً للأنتخابات المقبلة، المفصلّية، تلبية لرأي عام وطني يُطالب بتصحيحِ المسارات".

وأضاف أن " تحديث البطاقة بايومترياً؛ ضرورة لإنتخابات حرّة ونزيهة، تضمنُ حق الاختيار بعيداً عن التزوير والتلاعب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. رئيس الجمهورية برهم صالح يحدث بطاقته البايومترية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. رئيس الجمهورية برهم صالح يحدث بطاقته البايومترية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).