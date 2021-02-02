مسؤولون: بايدن يريد تسهيل حصول 9 ملايين مهاجر على الجنسية الأميركية

2021/02/02 | 14:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس جو بايدن سيصدر تعليمات لحكومته، الثلاثاء، بتسهيل تجنيس تسعة ملايين مهاجر مؤهلين للحصول على الجنسية الأميركية.

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