2021/02/02 | 14:19 - المصدر: سفن سكاي

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كشفت الفحوصات الطبية تعرض نجم منتخبنا الوطني ونادي الشرطة الشاب الواعد محمد مزهر الى أصابة في الركبة

مزهر سوف يغادر صوب الدوحة من اجل العلاج والتأهيل بأفضل صورة ممكنة في مستشفى اسبيتار الدولي

ومن المتوقع غياب مزهر عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة بسبب خطورة الاصابة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاصابة تبعد محمد مزهر عن الملاعب 7 SKY TV.

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