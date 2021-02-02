الحشد الشعبي يؤكد مقتل 5 من مقاتليه في ديالى ويكشف تفاصيل الهجوم

2021/02/02 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

بيان للحشد الشعبي:استشهد خمسة مقاتلين بالحشد الشعبي، الثلاثاء، أثناء عملية أمنية في منطقة نفط خانة شرق ديالى.

وقد تعرضت قوة من الحشد الشعبي الى هجوم مباغت خلال العملية الأمنية دفعهم الى الاشتباك مع عناصر فلول داعش الإرهابي ما أسفر عن ارتقاء خمسة شهداء حتى الآن، وتجري قوة من اللواء حاليا عملية ملاحقة لعناصر فلول داعش الإرهابي للقضاء على ما تبقى منهم.

يتبع.



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