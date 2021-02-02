مصدر: مقتل 5 من الحشد الشعبي بمواجهات مع عناصر داعش في نفط خانة

2021/02/02 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (02 شباط 2021)، بمقتل خمسة مقاتلين من الحشد الشعبي بمواجهات مع عناصر داعش الإرهابية في نفط خانة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خمسة مقاتلين من الحشد الشعبي قُتلوا في عين السمك بعمق تلال نفط خانة 110 كم شمال شرق بعقوبة في كمين لعصابات داعش الإرهابية".

وأوضح، أن "قوات الحشد تلاحق خلايا التنظيم، واشتبكت مع بعضهم منذ ساعة تقريباً، وهي تجري تمشيطاً واسع النطاق حالياً".

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