الإطاحة بأكبر شبكة لتعاطي وترويج المخدرات في ديالى

2021/02/02 | 14:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الإطاحة بأكبر شبكة لتعاطي وترويج المواد المخدرة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه ” تمكنت قوة مشتركة من شرطة ديالى، وقسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على أكبر شبكة تضم (١٠) من المتهمين بتعاطي وترويج المخدرات”.وأشار الى “ضبط بحوزتهم أدوات …

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