شرطة كركوك تقتل مسلحا استهدف حارس مدرسة شمال كركوك

2021/02/02 | 14:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلن مصدر امني ،عن تمكن قوات الشرطة في مدينة كركوك من قتل مسلح كان قد استهدف حارس مدرسة بسلاح صيد ولاذ بالفرار .وقال المصدر ان قوات الشرطة بعد مطاردتها المسلح بين تقاطع ازادي بارودخانة تمكنت من قتله وضبط سلاحه ./انتهى

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