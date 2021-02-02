الزوراء يقترب من حسم صفقة موريتانية

2021/02/02 | 14:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اقترب نادي الزوراء من حسم التعاقد مع لاعب محترف موريتاني ضمن خطة النادي في التعاقدات الشتوية لترميم صفوف الفريق.وقال مدرب كرة الزوراء راضي شنيشل للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أن النادي وصل إلى مراحل منتهية مع مهاجم موريتاني بعد أن وصلت لقناعة تامة أنه يشكل إضافة جيدة وفق الإمكانيات المتاحة للفريق في ظل التقنين المالي الذي يعيشه الزوراء بالفترة الحالية.وبين أن الزوراء مقبل على مشاركة في دوري أبطال أسيا والفريق بحاجة إلى تدعيم خطوطه وبالتالي التعاقد مع اللاعب الموريتاني يعد فرصة جيدة، لافتا أن هناك رغبة بإضافة لاعب محترف أخر لقائمة الفريق.وأشار إلى أن خيارات التعاقدات المحلية محدودة جدا في ظل تمسك الأندية بلاعبيها وهذا أمر طبيعي، مع ذلك هناك مساع لبعض التعاقدات بفترة الانتقالات الشتوية.يشار إلى أن في قائمة الزوراء لاعبين محترفين حاليا وهما السوري زاهر ميداني والموريتاني الحسن أحويبيب./انتهى

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