2021/02/02 | 14:21 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالجداول.. التربية تعلن عن اسماء المقبولين في مدارس الموهوبين لمحافظتي النجف والانبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/02 | 14:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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