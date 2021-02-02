مصدر: دوافع سياسية وراء عدم تشغيل معمل فوسفات القائم

2021/02/02 | 14:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار ..اكد مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية ، الثلاثاء، وجود دوافع سياسية وراء عدم تشغيل معمل فوسفات القائم غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة/ ان ” معمل فوسفات القائم غربي الانبار، لم يتم المباشرة بإعادة تشغيله رغم ان وزارة الصناعة اكدت ان الشركات الاستثمارية سوف تباشر بالعمل في الشهر الرابع من العام الماضي الا انها لم تباشر بحد هذه الساعة ورغم الاتصالات المستمرة مع وزارة الصناعة الا اننا لم نحصل على موعد حقيقي للمباشرة في العمل “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان” جهات متنفذة في الانبار تقف وراء عرقلة جهود تشغيل المصنع لدواعي مالية حيث طلب عدد من الجهات المتنفذة مبالغ مالية من الشركات الاستثمارية الامر الذي ادى الى عزوف الشركات الاستثمارية من الاستثمار في المناطق الغربية”.

وتابع، ان” معمل فوسفات القائم يقع وسط القضاء ومؤمن بشكل كامل ولا يوجد اي دواعي امنية للمباشرة باعادة اعمار وتأهيل المعمل “.يشار الى ان معمل فوسفات القائم تعرض لعمليات سرقة وتخريب من قبل عناصر من عناصر داعش ابان سيطرتهم الى القضاء ما ادى الى تدمير نحو 70% ومن محتويات المعمل الذي يعد من اهم المشاريع العملاقة المتوقفة منذ اعوام “.



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