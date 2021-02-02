2021/02/02 | 14:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (RT: تحالف عابر للمكونات يجمع صالح والعبادي والحكيم والحلبوسي سيعلن قريباً) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (RT: تحالف عابر للمكونات يجمع صالح والعبادي والحكيم والحلبوسي سيعلن قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).