علي حصني ينضم لكتيبة نادي الشرطة العراقي

2021/02/02 | 14:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أكد مدير إعلام نادي الشرطة العراقي حسين الخرساني اليوم الثلاثاء (2 شباط 2021)، توقيع لاعب الجوية السابق علي حصني على كشوفات فريق الكرة بالنادي لتمثيله في الموسم الحالي.

وقال الخرساني، إن” حصني وقع اليوم الثلاثاء على كشوفات فريق الشرطة وخلال الفترة الرسمية للانتقالات الشتوية ولمدة موسم واحد”.

واضاف،” وحضر توقيع العقد عضو الادارة غالب الزاملي وعدد من اعضاء الادارة، لينضم حصني الى تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء”.

وكان علي حصني قد مثل فريق الجوية، لكنه فسخ التعاقد مع الفريق بالتراضي لينضم للشرطة.

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