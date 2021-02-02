لماذا نتمسك بالاشتراكية كخيار ؟ - طارق الجبوري

2021/02/02 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طارق_الجبوري يستغرب البعض هذه الايام طرح افكار ومفاهيم عن الاشتراكية لاعتقادهم انها اضحت من الافكار البالية وهي في طريقها الى الانقراض بسبب انهيار التجارب الاشتراكية في العالم ممثلة بالاتحاد السوفيتي ومنظومة ما كان يسمى منظومة الدول الاشتراكية وتحول الصين عمليا عن التطبيق الاشتراكي وتناقض الرؤى بشأن كوبا ومستقبلها ..غير ان العودة الى التاريخ بشكل علمي وموضوعي تؤكد ان الاشتراكية كحلم لازم الانسان وظل حلماً يراو ......





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