رئيس الجمهورية يحدث بطاقته الانتخابية

2021/02/02 | 14:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حدّثتُ اليوم بطاقتي الانتخابية البايومترية، استجابة لدعوة مفوضية الانتخابات للمواطنين، تمهيداً للأنتخابات المقبلة، المفصلّية، تلبية لرأي عام وطني يُطالب بتصحيحِ المسارات.‏إن تحديث البطاقة بايومترياً؛ ضرورة لإنتخابات حرّة ونزيهة، تضمنُ حق الاختيار بعيداً عن التزوير والتلاعب.

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