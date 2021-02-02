2021/02/02 | 14:35 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]حدّثتُ اليوم بطاقتي الانتخابية البايومترية، استجابة لدعوة مفوضية الانتخابات للمواطنين، تمهيداً للأنتخابات المقبلة، المفصلّية، تلبية لرأي عام وطني يُطالب بتصحيحِ المسارات.
إن تحديث البطاقة بايومترياً؛ ضرورة لإنتخابات حرّة ونزيهة، تضمنُ حق الاختيار بعيداً عن التزوير والتلاعب.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يحدث بطاقته الانتخابية
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إن تحديث البطاقة بايومترياً؛ ضرورة لإنتخابات حرّة ونزيهة، تضمنُ حق الاختيار بعيداً عن التزوير والتلاعب.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يحدث بطاقته الانتخابية
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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