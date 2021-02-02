رواية شرق المتوسط لعبد الرحمان منيف أو أي نوع من الكفاح نحتاج - حاتم بن رجيبة

2021/02/02 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_بن_رجيبة كان على ناشر الرواية أن يكتب بالخط الغليظ والأحمر على الغلاف،، لا ينصح للقراء الأقل من سن 16 سنة،،!!!إنها رواية تمزق القلب وتجعل الكوابيس تقض مضجعك.



رواية تعود بنا إلى الظلام، إلى القرون الوسطى، إلى البربرية، إلى الإنحطاط، إلى اللاإنسانية.رواية كلها ألم وصراخ و مآسي، دم وقيء وجروح ولكم وصفع وإهانة وتدمير وذل وتحقير...أما الموت فيصبح في هذا العالم أكبر رحمة.



كل ما يتمناه المعذب ......





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