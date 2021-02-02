مجدداً.. العراق يتجاوز الالف اصابة بكورونا وكربلاء ثاني اعلى الاصابات بالبلاد

2021/02/02 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز العراق، اليوم الثلاثاء، حاجز

الالف اصابة يومياً بكورونا لاول مرة

منذ اكثر من شهر، بعد تسجيل 1135 اصابة

خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما حلت

كربلاء بالمرتبة الثانية بعد العاصمة

بغداد من حيث تسجيل اك

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