2021/02/02 | 15:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جزائرية، مساء الاثنين، بسجن الطالب وليد نقيش ستة أشهر بتهمة "توزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، وذلك بعد أن طلبت النيابة العامة له السجن المؤبد بتهمة "المشاركة في مؤامرة تحريض (...) ضد سلطة الدولة"، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الجزائر.. سجن طالب ستة أشهر بتهمة التآمر ضد الدولة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الجزائر.. سجن طالب ستة أشهر بتهمة التآمر ضد الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).