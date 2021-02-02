الصحة تسجل 1135 إصابة بكورونا وشفاء 1210 حالة

2021/02/02 | 15:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم البلاد.

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