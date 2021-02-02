بايدن يريد تسهيل حصول تسعة ملايين مهاجر على الجنسية الأميركية 

2021/02/02 | 15:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – قال مسؤولو أميركيون إن الرئيس جو بايدن سيصدر تعليمات لحكومته الثلاثاء بتسهيل تجنيس تسعة ملايين مهاجر مؤهلين للحصول على الجنسية الأميركية.وقال هؤلاء المسؤولون الكبار في الإدارة الأميركية إن هذه التعليمات ستصدر في سلسلة من المراسيم الخاصة بالهجرة التي سيوقعها بايدن خلال النهار مؤكدًا من خلالها رغبته في مواصلة تقليد […]

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