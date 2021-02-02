قضاء الرمادي ينفرد في قائمة الإصابات الجديدة بالأنبار

2021/02/02 | 15:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار، الثلاثاء، التوزيع الجغرافي للغصابات الجديدة بفيروس كورونا.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 شباط 2021)، إن "الإصابات الجديدة بفيروس كورونا البالغة ٣ إصابات، التي سجلت هذا اليوم في محافظة الانبار، جاءت جميعها في قضاء الرمادي، فيما تماثل 5 مصابين إلى الشفاء".

وأضاف، "وفي الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الأنبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات، وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الأنبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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