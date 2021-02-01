2021/02/02 | 15:51 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قناة 7SKY تنشر صور شهداء الحشد الشعبي الذين سقطوا بالكمين الداعشي في ديالى 7 SKY TV.

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