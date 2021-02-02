2021/02/02 | 15:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل العالم ان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيقوم بزيارة إلى العاصمة الايرانية طهران يوم غد الأربعاء للقاء المسؤولين الإيرانيين...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية العراقي يزور طهران يوم غد الاربعاء) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية العراقي يزور طهران يوم غد الاربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).