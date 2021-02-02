استشهاد 5 عناصر بالحشد الشعبي في ديالى

2021/02/02 | 15:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد خمسة مقاتلين بالحشد الشعبي، الثلاثاء، أثناء عملية أمنية في منطقة نفط خانة شرق ديالى في العراق....

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