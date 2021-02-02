بعد استشهاد 5 من مقاتليه.. الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية واسعة شرقي ديالى

🔹وسعت قوات اللواء الأول بالحشد الشعبي نطاق العملية الأمنية التي انطلقت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء .🔹وتأتي العملية الأمنية الواسعة عقب التعرض الإرهابي في منطقة #نفط_خانة والذي أدى لاستشهاد خمسة مقاتلين أبطال.🔹وتستهدف العملية الأمنية ملاحقة بقايا فلول داعش الارهابي والقضاء عليهم وإنهاء أي تهديد أمني تتعرض له تلك المناطق من قبل العصابات الارهابية.🔹وكانت قوة من الحشد الشعبي تعرضت إلى هجوم مباغت في العملية الأمنية في نفط خانة دفعتهم إلى الاشتباك مع عناصر فلول داعش الإرهابي ما أسفر عن ارتقاء خمسة شهداء.
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