بعد استشهاد 5 من مقاتليه.. الحشد الشعبي يعلن انطلاق عملية واسعة شرقي ديالى

2021/02/02 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل 🟥 الحشد الشعبي يوسع نطاق عمليته الأمنية شرق #ديالى

🔹وسعت قوات اللواء الأول بالحشد الشعبي نطاق العملية الأمنية التي انطلقت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء .🔹وتأتي العملية الأمنية الواسعة عقب التعرض الإرهابي في منطقة #نفط_خانة والذي أدى لاستشهاد خمسة مقاتلين أبطال.🔹وتستهدف العملية الأمنية ملاحقة بقايا فلول داعش الارهابي والقضاء عليهم وإنهاء أي تهديد أمني تتعرض له تلك المناطق من قبل العصابات الارهابية.🔹وكانت قوة من الحشد الشعبي تعرضت إلى هجوم مباغت في العملية الأمنية في نفط خانة دفعتهم إلى الاشتباك مع عناصر فلول داعش الإرهابي ما أسفر عن ارتقاء خمسة شهداء.

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