ريال مدريد يعلن إصابة رئيسه بيريز بفيروس كورونا

2021/02/02 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أن نتيجة فحص رئيسه فلورنتينو بيريز لـ"كوفيد-19" جاءت إيجابية.

وقال الريال في بيان، إن نتيجة بيريز (73 عاما) جاءت إيجابية خلال فحوص معتادة في النادي لكنه لا يعاني من أي أعراض.

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