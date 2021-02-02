رغم قرارات مجلس الوزراء.. ذي قار: مطار المحافظة لم يحال لأي شركة

2021/02/02 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتحدث نائب محافظ ذي قار، حازم الكناني، اليوم الثلاثاء (2 شباط 2021)، عن آخر تطورات العمل بخصوص مطار المحافظة الدولي، فيما اشار الى ان مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ابلغ المحافظة بإدارج ملف مشروع المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2021. وقال الكناني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ملف مطار الناصرية الدولي، لازال عالقاً، بالرغم من القرارات الكثيرة الصادرة من قبل مجلس رئاسة الوزراء".واضاف "المطار الدولي، لا يلبي الطموح بوضعه الحالي، والاسباب جاءت لوجود جهات عديدة تشرف عليه"، مبينا "كما وأن الحكومة المحلية، لاتملك الاموال التي تمكنها من تطويره، والارتقاء به الى وضع افضل من الوضع الذي هو عليه الآن".واكد بالقول: "على الرغم من القرارات العديدة الصادرة من قبل مجلس الوزراء، الا ان هذا الملف لا زال عالقاً، ولم يعالج ولم يحال ملف المطار الى أي شركة لغاية الان".ودعا الكناني الى "حسم ملف المطار، بما يمكن المحافظة من الارتقاء بالعمل في هذا المطار، لما يحمله من فوائد كثيرة تعود الى المحافظة ".واشار الكناني الى ان "مكتب رئيس الوزراء، ابلغ الحكومة المحلية بادراج مشروع المطار وتطويره ضمن الخطة الاستثمارية لموازنة ٢٠٢١".

وبحث الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، مع السفير الصيني، (11-10-2020)، المباشرة بتأهيل مطار الناصرية وبناء (1000) مدرسة موزعة على محافظات العراق.وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن الغزي بحث مع "سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد، تشانغ تاو، آلية المباشرة بمشروع تأهيل وتطوير مطار الناصرية الدولي، وبناء (1000) مدرسة موزعة على محافظات العراق، من قبل الشركات الصينية".وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، أن "الجانب العراقي أنهى إعداد التصاميم والمخططات الأساسية بمطار الناصرية، الذي يعد من المشاريع الحيوية والمهمة في محافظة ذي قار، لما تحتويه من مشاريع نفطية وأثرية وسياحية، وتستقطب الزائرين من كافة دول العالم".واشار الغزي، خلال اللقاء، إلى أن "الجانب العراقي مستعد للمباشرة بعملية التطوير من قبل الشركة الصينية المعنية، بأقرب وقت ممكن".وأكد على "رغبة الحكومة العراقية، بإشراك الشركات الصينية الرصينة المتخصصة، لبناء (1000) مدرسة نموذجية موزعة موزعة على محافظات العراق، بحسب الأولوية والاحتياج، بالشراكة مع الشركات المحلية، بعد أن أنهى مركز الدراسات الهندسية في وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، إعداد التصاميم الهندسية الخاصة بها".من جانبه، عبر السفير الصيني، عن "مدى حرص الحكومة الصينية، على مد يد العون في إقامة المشاريع الحيوية داخل العراق في المجالات كافة، ورغبة الشركات الصينية إلى تقديم الدعم والإسناد اللازمين، لإنجاح التعاون الثنائي بين البلدين، والمباشرة بتنفيذ المشاريع".

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