رغم قرارات مجلس الوزراء.. ذي قار: مطار المحافظة لم يحال لأي شركة

وبحث الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، مع السفير الصيني، (11-10-2020)، المباشرة بتأهيل مطار الناصرية وبناء (1000) مدرسة موزعة على محافظات العراق.وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن الغزي بحث مع "سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد، تشانغ تاو، آلية المباشرة بمشروع تأهيل وتطوير مطار الناصرية الدولي، وبناء (1000) مدرسة موزعة على محافظات العراق، من قبل الشركات الصينية".وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، أن "الجانب العراقي أنهى إعداد التصاميم والمخططات الأساسية بمطار الناصرية، الذي يعد من المشاريع الحيوية والمهمة في محافظة ذي قار، لما تحتويه من مشاريع نفطية وأثرية وسياحية، وتستقطب الزائرين من كافة دول العالم".واشار الغزي، خلال اللقاء، إلى أن "الجانب العراقي مستعد للمباشرة بعملية التطوير من قبل الشركة الصينية المعنية، بأقرب وقت ممكن".وأكد على "رغبة الحكومة العراقية، بإشراك الشركات الصينية الرصينة المتخصصة، لبناء (1000) مدرسة نموذجية موزعة موزعة على محافظات العراق، بحسب الأولوية والاحتياج، بالشراكة مع الشركات المحلية، بعد أن أنهى مركز الدراسات الهندسية في وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، إعداد التصاميم الهندسية الخاصة بها".من جانبه، عبر السفير الصيني، عن "مدى حرص الحكومة الصينية، على مد يد العون في إقامة المشاريع الحيوية داخل العراق في المجالات كافة، ورغبة الشركات الصينية إلى تقديم الدعم والإسناد اللازمين، لإنجاح التعاون الثنائي بين البلدين، والمباشرة بتنفيذ المشاريع".
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