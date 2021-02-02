الصدر يعين اثنين من مساعديـه لمتابعة تطبيـق القرارات والتنسيق بين مفاصل التيار

2021/02/02 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قرر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ، تعييّن محمد العبودي وإبراهيم العمشاوي مسؤولين عن "مكتب المتابعة والتنسيق" لمتابعة الأوامر والقرارات وتطبيقها والتنسيق بين كل مفاصل التيار الصدري./انتهى5

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