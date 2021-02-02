عشرات النسوة التركمانيات يطالبن بالكشف عن مصير النساء المختطفات في سوريا

2021/02/02 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/نظمت مؤسسة منظمات المجتمع المدني لتركمان العراق وبالتنسيق مع مكتب التنظيمات النسوية للجبهة التركمانية العراقية، تجمعاً نسوياً احتجاجياً امام مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان وذلك للمطالبة بالكشف عن مصير المختطفات التركمانيات لدى تنظيم داعش الارهابي وعدم اهمال هذا الملف الانساني.وجاء التجمع بدعوة من رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب النائب ارشد الصالحي وحضره مدير مكتب كركوك للمفوضية العليا لحقوق الانسان سجاد جمعة ويس.وطالب رئيس منظمات المجتمع المدني استبرق يازار اوغلوا بالكشف عن العدد الكلي للمختطفين والمختطفات التركمانيات من تلعفر حيث بلغ العدد الكلي 1300 مختطف ومخطوفة، منهم 1200 قد تم خطفهم في عام 2014 اثناء هجوم تنظيم داعش الارهابي على القضاء، و100 حالة خطف تمت تسجيلها خلال السنوات 2015-2017، ومن بينهم 470 أمرأة وفتاة و130 طفل و 700 رجل.واشار بيان وزع للصحفيين ، الى ان 42 مختطفا و مخطوفة دون السن الـ 18 قد نجوا من بطش الارهاب، والباقي منهم مجهولي المصير، و من دون اي تحرك جاد او خطوة ملموسة لتحرير المختطفين و المختطفات من براثن هذا التنظيم الارهابي، وان الناجين والناجيات من التركمان يعيشون في اوضاع انسانية صعبة، حيث ان اغلب افراد عوائلهم مازالوا مختطفين، وهم بحاجة ماسة الى دعم مادي ونفسي واجتماعي خصوصاً بعد الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة وجودهم في الاسر لدى تنظيم داعش في سوريا ./انتهى

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