وزيرة الهجرة: توصيات مهمة سترفع الى الكاظمي

2021/02/02 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزير الهجرة والمهجرين، رئيسة لجنة متابعة اوضاع العراقيين في الخارج، ايفان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، اصدار جملة من التوصيات المهمة التي سترفع الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال بيان للوزارة حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن “جابرو التقت والوفد المرافق لها بعدد من ممثلي الجالية العراقية لدى المملكة الاردنية الهاشمية من الكفاءات واساتذة الجامعات وروساء الطوائف الدينية من المسيحيين والصابئة المندائين، وعدداً من الطلبة المتواجدين في المملكة، لبحث المشاكل التي تواجههم”.

واكدت جابرو، وفقاً للبيان، “اصدار عدد من التوصيات المهمة التي سترفع إلى رئيس الوزراء ، تتضمن إرسال وتشكيل فريق متخصص من وزارتي الهجرة والداخلية والجهات المعنية الاخرى لتسهيل مهمة اصدار وتجديد الوثائق والمستمسكات وحل المشاكل المتعلقة بهذا الملف، الى جانب تشكيل لجنة اخرى مع وزارة الصحة العراقية لغرض تسجيل العراقيين المصابين بالامراض المزمنة والسرطانية وتقديم المساعدات العاجلة لهم”.

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