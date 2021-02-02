اعتقال خمسة ارهابيين في الحويجة

2021/02/02 | 15:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية القت القبض على خمسة ارهابيين ينتمون لتنظيم داعش الارهابي في قضاء الحويجة غربي محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ PUKmedia، انه بعد ورورد معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت القوات الأمنية من القاء القبض على خمسة ارهابيين بينهم امرأة عند أطراف قضاء الحويجة غرب كركوك.

وأضاف، أن الارهابيين اعترفوا بقيامهم بعمليات ارهابية ضد القوات الأمنية في المنطقة، مشيرا الى انه بعد تدوين أقوالهم قضائيا تمت احالتهم الى القضاء لغرض محاكمتهم .

PUKmedia عمر اواره

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