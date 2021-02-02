العراق يسجل 1135 اصابة جديدة بكوفيد-19

2021/02/02 | 15:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي بفايروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت خلال الـ 24 ساعة المنصرمة في عموم البلاد 1135 اصابة جديدة بفايروس كورونا.

واضافت: ان عدد حالات التعافي المسجلة بلغت 1210، لافتة الى انها سجلت 11 حالة وفاة جديدة لمصابين بالفايروس.

وادناه الموقف الوبائي بحسب وثيقة صادرة من وزارة الصحة الاتحادية، في عموم البلاد.

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة

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