2021/02/02 | 15:55 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد.. أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، التعليمات الخاصة بعملية منح السلف الشخصية لموظفي ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( (سومر نيوز) تنشر تعليمات منح السلف لموظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( (سومر نيوز) تنشر تعليمات منح السلف لموظفي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).