2021/02/02 | 15:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/السليمانية

عاودت الطائرات التركية، الثلاثاء، القصف مجددا لمناطق وقرى تابعة لمدن إقليم كردستان، فيما نتج القصف عن إصابة امرأة بجروح وحرق مساحات زراعية واسعة.

وقال مصدر محلي لوكالة /لمعلومة/ إن “الطائرات التركية شنت عند حدود الساعة 12 من منتصف نهار اليوم قصفا واسعا على قرية شيني التابعة لقضاء بشدر بمحافظة السليمانية”.

وأضاف أن “القصف تسبب بإصابة امرأة نقلت على آثرها للمستشفى، فيما احترقت مساحات زراعية واسعة، نتيجة للقصف”.

وأشار إلى أن “المنطقة المستهدفة يسكنها المئات من الفلاحين، ولاعلاقة لهم بالسياسة ولاحزب العمال الكردستاني إطلاقا”.

وتستهدف الطائرات التركية بشكل متكرر مناطق وقرى إقليم كردستان، فيما تبرر ذلك بأنها تلاحق عناصر حزب العمال الكردستاني، في وقت توجه انتقادات لكلا من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لعدم وجود رادع حقيقي لإيقاف القصف.



انتهى 25 ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة امرأة واحتراق مساحات زراعية واسعة اثر تجدد القصف التركي شمال السليمانية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة امرأة واحتراق مساحات زراعية واسعة اثر تجدد القصف التركي شمال السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).