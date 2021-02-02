الكشف عن 'الجسم الغريب' الذي تسبب بقطع طريق ساحة الأردن

2021/02/02 | 16:03 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن "الجسم الغريب" الذي تسبب بقطع مؤقت في ساحة الاردن من سيد الحليب الى نفق الشرطة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الجسم الغريب كان عبارة عن عبوة ناسفة تم تفكيكها من قبل مكافحة المتفجرات في صقر بغداد ورفعها دون حادث يذكر".وفي صباح اليوم، افاد مصدر امني، بقطع مؤقت في ساحة الاردن من سيد الحليب الى نفق الشرطة من قبل الجيش والشرطة، وذلك لشكوك بوجود جسم غريب.

وتشهد العاصمة بغداد في الآونة الاخيرة، استهدافات متكررة لمحلات بيع المشروبات الكحولية.

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