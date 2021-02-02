الكشف عن جريمة قتل أبناء لوالدهم في بغداد

2021/02/02 | 16:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادألقت مفارز مكافحة إجرام بغداد، القبض على متهمين اثنين قاما بقتل والدهما ودفنه بالقرب من داره في العاصمة بغداد.وأوضحت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “عملية إلقاء القبض جاءت بعد توفر معلومات حول حادث قتل غربي العاصمة بغداد، تم على الفور تشكيل فريقا للعمل المختص من مكتب ابي غريب …

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