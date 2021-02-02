رئيس الجمهورية: تحديث الناخبين لبطاقاتهم ضمان لانتخابات حرة ونزيهة

2021/02/02 | 16:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، ان تحديث الناخبين لبطاقاتهم ضرورة لضمان انتخابات حرة ونزيهة بعيداً عن التزوير.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “الرئيس صالح حدث، اليوم، بطاقته الانتخابية البايومترية”.وقال صالح، ان “تحديث الناخبين لبطاقاتهم الانتخابية يمثل ضرورة من أجل ضمان انتخابات …

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