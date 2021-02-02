إرتفاع كورونا في العراق إلى أكثر من 1100 إصابة جديدة

2021/02/02 | 16:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 1135 إصابة جديدة وتماثل 1210 حالات للشفاء وتسجيل 11 حالة وفاة.

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