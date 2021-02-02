التربية توضح بشان تكيف المناهج في اسئلة امتحانات نصف السنة

2021/02/02 | 16:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، ان امتحانات الصفوف الاربعة الاولى للمرحلة الابتدائية ستكون شفوية، مؤكدة على مراعاة تكييف المناهج الدراسية عند وضع اسئلة نصف السنة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح للوكالة الرسمية تابعه ان ار تي عربية، ان "آلية وضع اسئلة امتحانات نصف السنة ستكون من مدرس المادة مثل كل سنة، مع مراعاة تكييف المناهج الدراسية التي اعدتها المديرية العامة للمناهج".

واضاف، ان "الامتحانات ستجرى داخل المدارس مع وضع اجراءات الوقاية والخيارات تركت لادارة المدارس لوضع جداول الامتحانات بحسب ظروف كل مدرسة".

واوضح، ان"امتحانات نصف السنة هي الاختبار إلى ما وصل اليه الطلاب في المادة الدراسية"، لافتا الى ان "امتحانات الصفوف الاربعة الاولى من مرحلة الابتدائية ستكون شفوية، بينما مرحلتا الخامس والسادس ابتدائي ستكونان تحريريتان".

وتابع، ان "وزارة التربية اعطت مرونة في هذا الموضوع".

وكانت وزارة التربية قد اعلنت، يوم امس الاثنين، تحديد الـ 20 من شهر شباط الحالي موعدا جديدا لبدء امتحانات نصف السنة للدراستين الابتدائية والثانوية.

ا.ح

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