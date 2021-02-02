2021/02/02 | 16:11 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعرض هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" المواضيع التالية: نيباه..



فيروس جديد يتسبب بحالة من الخوف والقلق على مواقع التواصل.



زينة كنجو ضحية جديدة للعنف ضد المرأة في لبنان.



فتاة عراقية تسرق بيت أهلها.



فارسة سعودية تسبق أربعين خيالا وتحصل على اللقب.



وفي جولتنا: جلسات للضحك في القاهرة.

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