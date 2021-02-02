2021/02/02 | 16:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري/ خاص كشفت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الثلاثاء، عن خرق قانوني ارتكبه مجلس الوزراء بموازنة 2021.وقالت عضو اللجنة، زهرة البجاري، في تصريح خصت به (المركز الخبري)، إن “لجنتها تفاجأت بقرار مجلس الوزراء، حول عرض محطات الطاقة الكهربائية في البصرة للبيع”، موكدة أن “هذا القرار يعد خرقاً صريحاً للقانون العراقي، الذي منع بيع الشركات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطاقة النيابية تعلق على خرق قانوني ارتكبه مجلس الوزراء بالموازنة: لن نسمح بتمريره المركز الخبري الوطني.

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