اقتصاد منطقة اليورو ينكمش 6.8% في 2020

2021/02/02 | 16:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الرابع بفعل تداعيات فيروس كورونا، لينكمش بوتيرة قوية خلال 2020.

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