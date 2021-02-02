ادارة الشرطة تستفسر عن امكانية استضافة مباريات دوري ابطال آسيا

2021/02/02 | 16:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت ادارة نادي الشرطة الرياضي، انها استفسرت عن امكانية استضافة مباريات دوري ابطال آسيا.

وذكرت الادارة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “إدارة نادي الشرطة فاتحت الهيأة التطبيعية من أجل مخاطبة الاتحاد الآسيوي للتعرف على تعليمات استضافة المجموعة الاسيوية الثالثة لدوري ابطال القارة

واوضحت ان “الطلب جاء للوقوف على إمكانية استقبال فرق المجموعة في محافظة البصرة”.

وتضم الى المجموعة جانب الشرطة كل من الدحيل القطري والاهلي السعودي واستقلال طهران الايراني.



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