بالفيديو.. القبض على محتال يوهم المواطنين بتعيينهم في بابل

2021/02/02 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة اللواء يحيى رسول، ان جهاز

الأمن الوطني في محافظة بابل، القى

القبض على محتال يوهم المواطنين

بتعيينهم في دوائر الدولة.





وقال رسول في بيان تلقته وكالة نون

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