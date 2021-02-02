2021/02/02 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم

الثلاثاء، أن جهاز الأمن الوطني القى

القبض على انتحاري كان يروم تفجير نفسه

في العاصمة بغداد.

وقال رسول في بيان تلقته وكالة نون

الخ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. القبض على انتحاري كان يروم تفجير نفسه في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. القبض على انتحاري كان يروم تفجير نفسه في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).