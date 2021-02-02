الأقيال،، الآمال: دعوة للمراجعة - فكري آل هير

2021/02/02 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فكري_آل_هير لندخل في الموضوع مباشرة....قلنا قبل سنوات طويلة، أن بلادنا تعاني من أزمة نُخب تعاني بدورها من أزمة في الأخلاق السياسية والأخلاق الوطنية، وأن جميع الكيانات السياسية والأحزاب والجماعات والتيارات التقليدية القائمة– جميعها بلا استثناء- أصبحت مفلسة وعقيمة، ومنتهية الصلاحية تماماً، ولا مستقبل لها، وأي تفريخ لكيانات فرعية من داخلها لن يسمن ولن يغني من جوع....في هذا السياق، ولدت فكرة حركة ......





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